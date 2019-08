Com preços promocionais, Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra Internacional-RS

Após a vitória fora de casa contra o CSA-AL, na última segunda (12), o Fortaleza inicia, a partir do meio-dia nesta terça-feira (13), a venda dos ingressos para a partida contra o Internacional-RS, que acontece no próximo sábado (17), às 17h, na Arena Castelão, em duelo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a intenção de lotar o estádio contra o time colorado, a diretoria tricolor colocou preços promocionais nos bilhetes. O torcedor também pode garantir seu ingresso de forma online, através do site do Bilheteria Virtual.

Veja abaixo os preços dos ingressos.

Torcida do Fortaleza:

Superior central: R$ 20 / R$ 10

Superior Sul: R$ 20 / R$ 10

Inferior Norte: R$ 20 / R$ 10

Premium: R$ 150 inteira / R$ 75 meia

Exclusivos para o sócio torcedor, Bossa Nova e Especial custam R$ 60 inteira e R$ 30 meia. Apenas 300 ingressos estão disponíveis para cada setor.

Torcida visitante:

Superior Norte: R$ 100 inteira / R$ 50 meia

