Com planos a partir de R$ 10, Ferroviário estreia programa de sócio-torcedor

Atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário lançou, nesta quarta-feira (10), o seu primeiro programa de sócio-torcedores buscando aumentar, cada vez mais, o número de apaixonados pelo Tubarão ajudando na parte financeira do clube. O plano mais barato está no valor de R$ 10,00.

Com os planos Campeão Cearense, Campeão dos Campeões, Campeão Brasileiro e Infinity, o clube da Barra busca atrair um aumento significante no número de torcedores fazendo parte do dia-à-dia do time coral.

Todos os planos darão ao torcedor o direito de entrada livre em jogos em que o Tubarão for mandante, com exceção do plano Campeão Cearense, que é o mais barato.

Veja mais detalhes no site.

Próximo objetivo

Eliminado no Campeonato Cearense, a diretoria coral já trabalhando visando a disputa da Série C do Brasileirão, que o Peixe estreia no outro sábado (17), contra o Botafoto/PB, no estádio Almeidão.

"Estamos trabalhando para garantir nossa permanência para a competição. Essa é, a princípio, nossa meta. Até o início da competição deveremos apresentar bons nomes", comentou Jurandir Júnior, diretor de futebol do Peixe.