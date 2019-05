Com Plano Família, Ceará realiza feirão de sócios

O Ceará anunciou, no último dia 11, a realização do II Feirão de Sócios. O programa terá novidades como os planos Família e Eficientes, além de 20 % de desconto em renovações ou adesão nos planos individuais de pagamento integral anuidade tendo a condição de ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. A campanha será do dia 16 até 19 de maio, na Praça Central do Shopping Iguatemi.

O plano Família irá incluir o titular do programa, obrigatoriamente maior de idade e responsável pelos vencimentos, e até três dependentes. O primeiro e segundo dependentes pagam 50% do valor, já para o terceiro é de forma gratuita - durante a campanha. Avós, pais, cônjuge, filhos, netos ou companheiro em união estável podem ser dependentes do titular.

Além de oferecer preços melhores ao seu torcedor, o plano também mantém os mesmos benefícios. Os valores variam de acordo com a categoria do plano escolhida pelo titular. O pagamento poderá ser feito à vista, débito ou cartão de crédito de forma integral ou parcelado em até 12 vezes.

Por conta da capacidade da Arena Castelão, apenas 500 adesões serão permitidas nos planos Ouro/Diamente e Prata. Já para o Bronze será ilimitado.

Em caso de migração de um plano individual para o Família, o saldo dos planos anteriores será utilizado para reduzir no valor da anuidade. Todas as migrações deverão ser feitas de forma presencial.

O sócio Eficiente visa a inclusão, sendo específica aos cadeirantes que necessitam de um acompanhante para locomoção. Durante a desao, o torcedor deve apresentar um documento recente que comprove sua restrição e a necessidade de alguém para acompanhá-lo.

Na Arena Castelão, este torcedor terá, junto de seu acompanhante, entrada exclusiva em jogos onde o mando de campo for do Ceará através de cadeiras especiais no Setor Premium.

Serviços

Plano Família Ouro

Titular: 12x de R$ 150

Cada dependente (a partir de 12 anos): 12x de R$ 75

Cada dependente (menor de 12 anos): 12x de R$ 12,50

Plano Família Prata

Titular: 12x de R$ 82,50

Cada dependente (a partir de 12 anos): 12x de R$ 41,25

Cada dependente (menor de 12 anos): 12x de RS 12,50

Plano Família Bronze

Titular: 12x de R$ 60

Cada dependente (a partir de 12 anos): 12x de R$ 30

Cada dependente (menor de 12 anos): 12x de R$ 12,50

Plano Eficiente

Taxa de adesão: R$ 15

Anuidade: R$ 600 ou 12x de R$ 50

Saiba mais detalhes no site do clube.