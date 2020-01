Com Paulão, Fortaleza mantém zagueiros de 2019

Dando sequência aos trabalhos nos bastidores, o Fortaleza acertou, ontem, mais uma renovação para seu elenco. O Tricolor fechou contrato com o zagueiro Paulão, que permanecerá no clube até o fim do ano. Com isso, o Leão começa esta temporada com os zagueiros remanescentes de 2019. O Tricolor agora tem quatro defensores no elenco para iniciar a temporada: Paulão, Juan Quintero, Jackson e Roger Carvalho.

O fato não é coincidência. Este detalhe pode não ser importante para muitas pessoas, mas para o técnico Rogério Ceni, começar o ano com zagueiros adaptados ao seu modelo de jogo faz toda a diferença.

Principalmente considerando que Ceni cobra dos zagueiros atuação não somente como defensores, mas também como construtores de jogadas. É comum ver os zagueiros do Fortaleza (e até o goleiro Felipe Alves) atuando no início das jogadas de ataque.

Este foi um aspecto que pesou para a renovação de contrato de Paulão, que antes estava emprestado pelo Internacional, mas agora terá vínculo direto com o Leão, já que o contrato com o Colorado chegou ao fim em 2019.

Paulo Marcos de Jesus Ribeiro, natural de Salvador, Paulão tem 33 anos e com passagens pelo Cruzeiro, Internacional (RS), Vasco da Gama e América (MG).

O atleta foi um dos destaques na defesa tricolor, na reta final do Campeonato Brasileiro, e esteve presente em 12 jogos. Além disso, marcou 2 gols, contra Avaí e CSA, sendo o primeiro deles de bicicleta e considerado um dos mais bonitos de todo o campeonato.

Esta foi a quarta renovação do elenco do Fortaleza para 2020. Além de Paulão, o clube já havia acertado a permanência do goleiro Felipe Alves e dos volantes Derley e Juninho, além do técnico Rogério Ceni.



E as contratações?

Além de renovações, o Tricolor está acertando com novos contratados e deverá realizar anúncios oficiais em breve. O primeiro deles é o meia Luiz Henrique, do Flamengo, de apenas 20 anos.

As negociações estão bem avançadas, e o Tricolor tem intenção de adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador, estabelecendo contrato de dois anos de duração, até o fim de 2021. Os outros 40% permanecerão com o Rubro-Negro.</CW>

Detalhes ainda são alinhados para que a negociação seja concretizada e oficializada pelo clube, o que deverá ocorrer em breve.