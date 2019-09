Com passaporte retido, Ronaldinho Gaúcho irá atuar pelo Santa Fé, da Colômbia, em amistoso

O novo embaixador do turismo brasileiro, Ronaldinho Gaúcho irá vestir a camisa do Independiente Santa Fé, da Colômbia, em partida de exibição com adversário ainda indefinido, no dia 17 de outubro, estádio El Campín, em Bogotá. O ex-atacante também irá participar de encontros com torcedores, um treino personalizado e uma festa particular.

O ex-atleta e seu irmão tiveram seus passaportes apreendidos por condenação de multa ambiental, que foi estipulada em R$ 6 milhões pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em um Fundo para Reconstituição de Bens Lesados até o dia 1º de outubro. Porém, para entrar na Colômbia, os brasileiros só necessitam da carteira de identidade.

Ronaldinho também deve atuar pelo Desportivo Cali contra o América, clássico de Cali, no dia 20 de outubro, no estádio Pascual Guerrero.