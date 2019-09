Com Nenê Bonilha na lista, Fortaleza divulga boletim médico

O Fortaleza se reapresentou nesta segunda-feira (2), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, e divulgou o boletim médico com a situação de quatro jogadores. O volante Araruna, que ficou fora dos últimos treinamentos por estiramento na coxa esquerda, já iniciou a fase de transição e deve ser relacionado contra o Fluminense, no sábado (7), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro.

O grupo que enfrentou o Goiás, no domingo (1º), fez atividade regenerativa. Já os atletas que não atuaram realizaram treino com o sub-20. A lista de participantes contou com: o goleiro Marcelo Boeck, os zagueiros Adalberto e Nathan, o lateral Carlinhos, os volantes Paulo Roberto, Paulo Roberto, Derley e Juninho, os meias Marlon e Edinho, e os atacantes Keiza e Romarinho. Confira boletim médico:

Éderson e Diego Tavares: ambos tiveram lesão no ligamento do joelho e passaram por procedimento cirúrgico. Estão em fase de transição e voltam a trabalhar com bola em até dois meses.

Roger Carvalho: no jogo contra o Internacional, sofreu uma lesão completa no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e uma contusão no menisco. Vai realizar cirurgia e só retorna aos gramados no período entre seis e oito meses.

Matheus Alessandro: sentiu lesão na parte anterior coxa direita durante atividade com bola. O DM não divulgou o prazo de recuperação.

Nenê Bonilha: às vésperas do jogo com o Goiás, foi cortado da lista de relacionados devido ao adutor da coxa esquerda. O DM não divulgou o prazo de recuperação.