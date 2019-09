Com mudanças, Zé Ricardo testa novo esquema no Fortaleza para enfrentar o Bahia

Mudar para vencer. Esse é o pensamento do técnico Zé Ricardo no Fortaleza para a partida contra o Bahia, às 16 horas do próximo domingo (15), na Arena Fonte Nova. Em treinamento realizado nesta quinta-feira (12), o comandante leonino mudou formação tática e jogadores para o duelo.

O Diário do Nordeste apurou que, ao contrário do 4-3-3 que utilizou nos quatro jogos que fez comandando o Tricolor, Zé Ricardo testou o esquema 4-4-2, com alterações no meio de campo e no ataque.

A equipe formou com Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Gabriel Dias, Mariano Vázquez e Marlon; Felipe Pires e Wellington Paulista.

Com isso, André Luís, que vinha sendo titular, deixou a equipe principal para a entrada de Marlon. O volante Juninho, que não pode atuar contra o Bahia por questão contratual, deu lugar ao meia Mariano Vázquez.

O Fortaleza fará ainda dois treinamentos na capital cearense, na tarde desta sexta-feira (13) e na manhã deste sábado (14). Após a última atividade, a delegação leonina seguirá viagem até a capital baiana.

Bahia x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela TV Verdes Mares. Thiago Mastroianni, Gustavo Castellucci e Daniel Rocha acompanham todos os lances do jogo para a Bahia e Fortaleza. O confronto terá também Tempo Real pelo Diário do Nordeste.