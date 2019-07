Com missão de vencer, Ceará enfrenta Cruzeiro por vaga na elite do Brasileirão Feminino

Derrotado por 2 a 0 pelo Cruzeiro no jogo de ida do Brasileirão Feminino A2, no estádio Presidente Vargas, o Ceará precisa, no mínimo, devolver o mesmo resultado, no próximo sábado (20), para, pelo menos, levar a partida para as penalidades. O jogo, válido pelas quartas de final, será às 16h, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte/MG.

No último sábado (13), as meninas do Vovô receberam a Raposa e sofreram o segundo revés na competição. Com o placar de 2 a 0, agora o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer pelo mesmo resultado para levar a partida para os pênaltis. Um placar com três ou mais gols de diferença para a equipe cearense dará a vaga na Série A1 do Brasileirão Feminino do próximo ano ao Ceará.

A partida entre alvinegras e celestes está marcado para às 16h, deste sábado (20), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino A2, no Estádio das Alterosas.

Ação solidária

O Vovô está encabeçando uma campanha para arrecadar fundos para ajudar sua ex-goleira, Vanessa, que precisa passar por tratamento de febre reumática. Com isso, o clube decidiu que toda a renda da partida da partida Ceará e Cruzeiro será destinado para ajudar no tratamento da atleta.