Com material europeu, torcida do Ceará vai inovar em mosaico contra o Flamengo

Para o confronto deste domingo (25) contra o Flamengo, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão, a torcida do Ceará irá trazer inovação às arquibancadas do futebol brasileiro. Com bandeiras brilhosas na arquibancada central, os alvinegros irão utilizar um tipo material usado por torcidas da Alemanha.

Em outros dois jogos da primeira divisão nacional a torcida do clube de Porangabuçu também fez a festa no Castelão com mosaicos. Na derrota para o Santos, em homanegam aos 105 anos do clube, e na vitória sobre o Fortaleza, com um belo tributo ao ex-cantor e compositor Luiz Gonzaga, que completou 30 anos de falecimento no último dia 2.

No setor Norte do estádio haverá uma outra arte decorativa, mas com papel. Cerca de 300 pessoas trabalham na montagem que iniciou na última quinta-feira (22), segundo informou um dos organizados do evento.

Será a primeira vez que uma torcida brasileira e sul-americana utilizará o equipamento que vem de Frankfurt, na região central da Alemanha.

Às 19h do próximo domingo (25), o Ceará recebe o Flamengo, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os 50 mil ingressos colocados à venda já foram esgotados desde a última quinta (22). 14 mil bilhetes foram reservados aos sócios-torcedores do Vovô.