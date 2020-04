Com marca própria, Ceará projeta venda de 90 mil camisas em 2020

Desde que adotou a marca própria, denominada Vozão, o Ceará aposta que essa seria uma das principais fontes de receitas do clube. E o resultado tem sido dentro do esperado. Apesar da atual pandemia do coronavírus e das incertezas no cenário econômico, a diretoria alvinegra tem uma meta estipulada: vender 90 mil camisas em 2020.

Até aqui, o clube tem conseguido números satisfatórios dentro deste planejamento. Já foram mais de 30 mil camisas comercializadas.

"Muito boa, além da nossa expectativa. Quando a gente lançou a marca própria, a gente sabia que tinha uma demanda reprimida. Dentro de uma perspectiva, foi um número muito bom. Acredito que, com o retorno do futebol em breve, a gente consiga atingir o número que a gente estimou. A nossa meta é vender 90 mil camisas nesse ano, até dezembro de 2020. Seria um número brilhante", revelou o diretor financeiro do Vovô, João Paulo Silva, em entrevista à Rádio Verdes Mares.

Uma das medidas que o Ceará adotará em breve para impulsionar ainda mais as vendas é o lançamento de uma linha de produtos com preços mais baratos, com detalhes que o Diário do Nordeste já antecipou em primeira mão.