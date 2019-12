Com maior público do ano no Castelão, Fortaleza vence Bahia por 2 a 1 na rodada final da Série A

O Fortaleza bateu o Bahia por 2 a 1 neste domingo (8), com recorde de público na Arena Castelão. No total, 52,552 marcaram presença no último jogo do ano para o Leão, que termina a Série A com 53 pontos na tabela de classificação, na 9ª posição, a melhor de um clube nordestino neste Brasileirão. Osvaldo abriu o placar aos 13 minutos e o cearense Artur Victor, de falta, igualou o placar no 1º tempo. O lateral Tinga, que entrou no 2º tempo, garantiu a vitória aos 33 minutos.

O jogo

1º tempo no Castelão começou com pouca intensidade dos dois lados. O Fortaleza de Ceni manteve as linhas baixas quando o adversário tinha a bola, chamando o Bahia para seu campo a fim de aproveitar o contra-ataque a partir dos pontas Osvaldo e Edinho, com W. Paulista e Romarinho no comando ofensivo do tradicional 4-4-2 tricolor.

Em uma das primeiras chegadas do Leão, Gabriel Dias cruzou pela direita aos 12 minutos para Osvaldo, sozinho no 2º poste. O camisa 11 cabeceou, a bola ainda bateu na trave e morreu no gol de Douglas, abrindo placar. Foi o 4º gol do atacante nos últimos 5 jogos.

O Leão conseguiu mais chances depois do gol, com maior abertura da defesa baiana. O time de Roger Machado, em um 4-3-3, chegou mais pelo lado direito com o meia Artur Victor. Aos 29, Carlinhos recuou mal, deixando o centroavante Gilberto frente à frente com Felipe Alves, que fez grande defesa à queima roupa.

Minutos depois, falta de Carlinhos marcada para o Esquadrão. O cearense Artur Victor cobrou e, com desvio na barreira, igualou o marcador aos 32 minutos no Castelão.

O Bahia voltou para a 2ª etapa com um ritmo muito mais intenso, pressionando a saída de bola do oponente.