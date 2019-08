Com lesão no pé, Edinho vira dúvida no Fortaleza para jogo contra Goiás

Ausência no treino do Fortaleza desta quarta-feira (28), realizado no CT Rimabar Bezerra, em Maracanaú, Edinho é dúvida para o confronto com o Goiás, no próximo domingo (1), na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante do Leão foi diagnosticado com fascite plantar no pé direito. Além dele, Araruna também não participou dos trabalhos com o restante do grupo enquanto Bruno Melo e Felipe, ausentes na terça (27), trabalharam normalmente.

Um dos artilheiros do Leão com sete gols na temporada, Edinho é jogador de habilidade e veloz. Nesta temporada, o meia, que voltou ao clube cearense por empréstimo do Atlético-MG, ganhou mais destaque ainda no tricolor com os gols marcados. No entanto, já é a segunda lesão sofrida pelo atleta nos últimos três meses.

Diante do Vasco, pela 6ª rodada da primeira divisão nacional, Edinho deixou o gramado com fortes dores na coxa esquerda e foi dignosticado com uma lesão no músculo adutor, o tirando da final contra o Botafogo-PB pela final da Copa do Nordeste e de cinco jogos da Série A, retornando apenas na derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na 12ª rodada.

Para o jogo contra a equipe goiana, a presença do velocista é dúvida e, caso seja confirmada, levará uma dor de cabeça ao técnico Zé Ricardo que deve optar por Osvaldo, que substitui Edinho no segundo tempo no empate heróico com o Santos, ou Felipe Pires, que entrou na vaga de Romarinho e teve boa atuação.

No domingo (1), Fortaleza e Goiás se encaram, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão. A bola vai rolar às 16h, na Arena Castelão.