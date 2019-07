Com lesão na coxa direita, Willian fica fora da final da Copa América

O técnico Tite terá um desfalque para definir a seleção brasileira para a final da Copa América, no próximo domingo. O atacante Willian, com lesão na coxa direita, não conseguirá se recuperar a tempo de participar da partida. Apesar disso, o jogador do Chelsea vai continuar com o grupo e, inclusive, realizar o tratamento na Granja Comary, em Teresópolis, local escolhido pela CBF como sede da preparação para a final.



Willian entrou no intervalo na partida contra a Argentina, no Mineirão, nesta terça-feira. O jogador sentiu o problema muscular já no fim do jogo, mas ainda assim continuou em campo no sacrifício já que o técnico Tite já havia feito as três substituições. Sem poder contar com ele, novamente Everton, do Grêmio, deve ser titular na equipe na decisão do próximo domingo



Os médicos da Seleção Brasileira realizaram exame de imagem nesta quarta-feira em Belo Horizonte, antes da viagem do grupo ao Rio. Willian ganhou a vaga na lista do técnico Tite após Neymar sofrer uma lesão no tornozelo direito contra o Catar e também não ter condição de disputar o torneio. O jogador do Chelsea se apresentou ao técnico Tite após interromper uma viagem de férias para Israel.



Já sem contar com Willian, a delegação da seleção brasileira vai iniciar a preparação para a final com um treino na tarde desta quinta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. O trabalho terá a presença da imprensa apenas nos 20 primeiros minutos.