Com Léo Jaime na lista, Ferroviário oficializa desligamento de cinco jogadores

Em processo de reformulação do elenco, o Ferroviário anunciou a rescisão contratual de mais cinco jogadores nesta quarta-feira (4). Buscando enxugar a folha salarial, o clube comunicou a saída de forma amigável dos volantes Jean, Jean Henrique e Mazinho, e dos atacantes Léo Jaime e Nael.

Na última semana, o clube já havia informado a saída de sete peças. A medida foi adotada após a eliminação da equipe na Série C do Brasileiro, com o Tubarão da Barra sendo comandado pelo técnico Marcelo Veiga, que assumiu o time na reta final do torneio nacional.

Entre as baixas, o Ferrão não conta mais com o centroavante Edson Cariús, autor de 19 gols na temporada. O atacante assinou com o CRB, de Alagoas, para a disputa da Série B e se apresenta ao Fortaleza em 2020 para cumprir contrato até o fim de 2021. Na negociação, o Ferroviário ficou com 40% dos direitos econômicos do atleta de 30 anos.

FARES LOPES

O Ferroviário estreou na competição com vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0. Depois, encarou o Ceará, sendo derrotado por 2 a 1. O próximo compromisso é quarta (11), contra o Pacajus, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas (PV).

Na tabela, o Tubarão da Barra ocupa a 7ª posição, com uma rodada a menos. Atlético/CE, Caucaia, Ceará, Fortaleza, Floresta, Guarany, Horizonte e Pacajus também participam do torneio estadu