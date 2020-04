Com jogos suspensos, PSG é declarado campeão do Campeonato Francês

A Liga de Futebol Profissional da França (LPF) anunciou que o Paris Saint-Germain (PSG) foi o campeão do Campeonato Francês 2019/2020. O torneio não teve as rodadas concluídas devido à pandemia do novo coronavírus - o Governo do País soliciou suspensão de qualquer evento esportivo até agosto.

Asssim, é a terceira taça consecutiva da equipe de Neymar, sendo o nono da história do clube. Por meio de comunicado oficial, o presidente do time, Nasser Al-Khelaïfi, dedicou a conquista aos profissionais de saúde.

"Gostaríamos de dedicar este título da Ligue 1 2019/2020 à equipe de saúde e a todos os heróis da linha de frente, cujo compromisso e auto-sacrifício por muitas semanas conquistaram nossa mais profunda admiração. Entendemos, respeitamos e apoiamos as decisões tomadas pelo governo francês para encerrar o campeonato. A saúde, como o governo sempre disse, deve ser a prioridade de todos", afirmou.

A pontuação aferida foi calculada por meio de um índice de desempenho que replicou pontos em confrontos específicos. Na 2ª divisão, o Lorient foi declarado campeão e vai jogar na elite na próxima temporada, assim como o Lens.

A organização do Campeonato Francês revelou que pretende iniciar a temporada 2020/2021 até o dia 23 de agosto. A Copa da França e a Copa da Liga, disputados em mata-mata, ainda não tiveram vencedores definidos. O objetivo é finalizar apenas os dois torneios, com portões fechados, caso o Governo autorize.