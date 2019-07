Com hat-trick de Amandinha, Leoas da Serra conquistam Taça Brasil de Clubes

A cearense Amandinha trouxe o único título que faltava para a estante do Leoas da Serra, de Lages. Neste domingo (28), o time da 5 vezes melhor do mundo bateu o Taboão da Serra na final da Taça Brasil de Clubes. Após um empate de 3 a 3 no tempo normal e 5 a 5 na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. A jogadora então converteu sua cobrança e marcou 3 gols durante a partida, além de uma assistência. O placar nas penalidades foi 2 a 1.

O Leoas haviam sido campeãs da Copa Intercontinental neste ano e da Copa Libertadores em 2018.