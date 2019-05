Com grande atuação coletiva, Bucks batem Raptors e abrem 2 a 0 na final do Leste

O Milwaukee Bucks tem em seu elenco o grego Giannis Antetokounmpo, grande favorito ao título de MVP (melhor jogador) da temporada da NBA. Mas o time de Wisconsin, que teve a melhor campanha da temporada regular, não é só ele. Na noite desta sexta-feira, o pivô anotou um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 30 pontos e 17 rebotes, mas contou com a ajuda de seus companheiros para derrotar em casa o Toronto Raptors por 125 a 103 e abrir 2 a 0 nas finais da Conferência Leste.

Além de Antetokounmpo, que também deu cinco assistências e dois tocos, outros cinco jogadores tiveram dígito duplo na pontuação. O ala Ersan Ilyasova contribuiu com 17 pontos, Nikola Mirotic fez 15 (além de pegar seis rebotes) e Khris Middleton anotou 12. Também se destacaram os armadores Malcolm Brogdon, com 14 pontos e George Hill, com outros 13.

Neste jogo 2 da série melhor de sete, os Bucks foram superiores no duelo das bolas de três pontos, conseguindo 13 bolas convertidas contra 10 dos Raptors (31,7% contra 31,3% de aproveitamento, respectivamente). No garrafão, com o domínio de Antetokounmpo, a vantagem também foi da franquia de Milwaukee - tanto em rebotes 53 a 40 (11 a 6 nos ofensivos) e nos pontos dentro da área pintada (50 a 46).

No lado dos Raptors, os destaques foram os alas Kawhi Leonard (31 pontos e oito rebotes) e Norman Powell (14 pontos), o armador Kyle Lowry (15 pontos) e o pivô Serge Ibaka (oito pontos e 10 rebotes).

Após duas partidas na casa dos Bucks, os confrontos vão agora para Toronto, com a equipe canadense pressionada para vencer os seus próximos dois compromissos em casa. A primeira partida é neste domingo, às 20 horas (de Brasília), e a segunda na terça-feira. Se necessário, o jogo 5 da série será em Milwaukee na quinta.

Neste sábado, as atenções na NBA se voltam para as finais da Conferência Oeste. Atual bicampeão da liga, o Golden State Warriors venceu as duas partidas que fez em casa, em Oakland, e agora encara o Portland Trail Blazers no ginásio Moda Center, em Portland, pelo jogo 3 da série. O duelo começará às 22 horas.