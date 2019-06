Com gols de Cavani, Suárez e Lodeiro, Uruguai goleia Equador por 4 a 0

Na maior goleada da competição até aqui, o Uruguai fez 4 a 0 no Equador, que jogou a maior parte do tempo com um a menos, em sua estreia na Copa América, neste domingo (16), no estádio Mineirão.



Os gols de Lodeiro, Cavani e Suárez aconteceram todos no primeiro tempo. O quarto tento uruguaio, anotado na segunda etapa, foi contra, marcado pelo zagueiro equatoriano Mina.



A goleada por enquanto alça a seleção uruguaia à liderança do Grupo C e deixa o Equador em último lugar. A segunda partida do grupo, entre Japão e Chile, acontece na segunda-feira (17), às 20h.



Os uruguaios começaram o jogo partindo para cima da equipe equatoriana e abriram o placar logo aos cinco minutos, em bela jogada de Lodeiro. Da entrada da área, depois de tirar a bola de Quintero, o meia acertou um chute no canto esquerdo do goleiro Alex Domínguez.



O time uruguaio, que já dominava a partida até então, teve sua vida facilitada pela expulsão do equatoriano Quintero, que recebeu o vermelho aos 23 minutos da primeira etapa, após o árbitro revisar no VAR falta marcada em Lodeiro.



A partir daí, quase todas as chances foram para o lado uruguaio. Em duas jogadas seguidas, uma delas de letra, Cavani ficou próximo de marcar, mas parou nas boas defesas de Domínguez. Aos 32, ele finalmente furou a meta do goleiro, em um bonito gol de voleio.



Suárez ainda teve tempo de deixar o seu no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o atacante aproveitou sobra de cabeceio de Cáceres e chutou para o fundo do gol do Equador.



Na segunda etapa, o jogo esfriou. Durante a maior parte do tempo, as duas equipes trocaram passes no meio de campo, com pouca objetividade e praticamente nenhuma jogada de ataque de qualquer dos lados.



Dentre os poucos lances que houveram, um cabeceio do zagueiro Pereiro para trás, dentro da área do Equador, foi rebatido pelo equatoriano Mina, que acabou acertando a própria meta, fechando a goleada uruguaia.