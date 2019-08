Com gols contra o Santos, Wellington Paulista se torna o 6ª maior artilheiro dos pontos corridos

O Fortaleza mostrou um grande poder de reação ao conseguir empatar com o Santos neste domingo (25), na Vila Belmiro, após estar perdendo por 3 a 0. Com um forte jogo coletivo, o início da reação começou nos pés de Wellington Paulista, que assumiu a responsabilidade no momento do pênalti e diminuiu o placar. Experiente, o centroavante ainda fez mais um e alcançou uma marca história na Série A do Brasileiro: se tornou o 6ª maior artilheiro da competição na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.

Artilheiro do Leão no certame, com cinco gols, o atacante de 35 anos também fez valer a lei do ex contra o Peixe, equipe que defendeu no início da carreira como profissional. Titular sob o comando de Zé Ricardo, foi contratado pelo Tricolor em março e já soma 26 partidas na temporada.

Além dos gols no Brasileirão, Wellington Paulista balançou as redes nas finais da Copa do Nordeste, contra o Botafogo/PB. Na ocasião, fez um gol em cada partida, ajudando a equipe a faturar o título regional inédito na história do clube. Confira o top-10 de artilheiros da elite nacional:

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DOS PONTOS CORRIDOS

1º - Fred - 144 gols

2º - Paulo Baier - 106 gols

3º - Diego Souza - 101 gols

4º - Alecsandro - 100 gols

5º - Borges - 99 gols

6º - Wellington Paulista - 86 gols

7º- Luis Fabiano - 85 gols

8º - Roger - 83 gols

9º - Washington - 82 gols

10º - Rafael Moura - 77 gols

