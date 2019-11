Com gol no Clássico-Rei, Wellington Paulista assume o 3º lugar na artilharia do Brasileirão

A vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Ceará, no Clássico-Rei do último domingo (10), teve a marca do atacante Wellington Paulista. Aos 12 minutos do primeiro tempo, ele aproveitou passe de Osvaldo e, de cabeça, marcou o único gol da partida. Além de garantir três pontos ao Tricolor, o tento serviu para consolidar WP9 no 3º lugar da artilharia do Campeonato Brasileiro.

O centroavante leonino atingiu a marca de 13 gols no Brasileirão, deixando para trás o atacante Eduardo Sasha, do Santos, com quem estava empatado.

Wellington Paulista está atrás somente de Gabigol e Bruno Henrique, ambos do Flamengo, que marcaram 21 e 16 gols, respectivamente.

A próxima oportunidade para o experiente atacante, de 36 anos, balançar as redes adversárias será no próximo domingo (17), quando o Tricolor enfrentará o CSA, às 19 horas, na Arena Castelão.

VEJA ARTILHARIA DO BRASILEIRÃO

Gabigol (Flamengo) - 21 gols

Bruno Henrique (Flamengo) - 16 gols

Wellington Paulista (Fortaleza) - 13 gols

Eduardo Sasha (Santos) - 12 gols

Arrascaeta (Flamengo) - 11 gols

Everaldo (Chapecoense) - 11 gols

Gilberto (Bahia) - 11 gols

Thiago Galhardo (Ceará) - 10 gols

Everton (Grêmio) - 10 gols