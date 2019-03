Com gol na segunda fase, Éderson espera repetir atuação contra o Guarany de Sobral

O Guarany de Sobral traz boas lembranças ao atacante Éderson, do Fortaleza. Jogando no Estádio do Junco, pela segunda fase do Campeonato Cearense, o centroavante marcou o gol da vitória sobre o rubro-negro. Reencontrando o Cacique do Vale, nesta quarta-feira (27), às 21h30, nas semifinais, o atleta deseja repetir a atuação em campo.

"Trabalho bastante para fazer os gols. Vou cometer erros, como é normal, mas procuro sempre ajudar. Fiz o gol lá e espero repetir o feito e ajudar minha equipe a sair com a vitória. Estou preparado, treinando finalizações e fazendo o posicionamento que o Rogério Ceni me pede", afirmou.

Remanescente do elenco campeão nacional no ano passado, o jogador começou a temporada como titular, mas perdeu espaço para Júnior Santos e ainda ganhou a concorrência de Wellington Paulista. Entrando no decorrer das partidas, Éderson recuperou a posição e, de sobra, marcou os gols tricolores sobre Ceará e Floresta, totalizando cinco em 2019. Poupado contra o Moto Club, o atleta espera dificuldades na semifinal do Estadual.

"No primeiro jogo, precisamos buscar a vitória. Acredito que a equipe do Guarany também quer isso. Então vai ser um bom jogo, mas estamos bem focados. Espero conquistar a vitória e trazer o resultado positivo para próximo do torcedor", declarou.

Melhor classificado, o Fortaleza joga por dois resultados iguais para avançar à decisão. O jogo de volta é dia 3 de abril, às 21h30, na Arena Castelão.