Com gol do cearense Ari, Krasnodar bate Spartak e segue vivo pelo título russo

Ainda com esperanças de levantar o troféu do Campeonato Russo pela primeira vez, o Krasnodar venceu o Spartak Moscou na tarde desta segunda-feira (09), por 1 a 0, em partida realiza na Arena Otkrytie, em Moscou, válida pela 21ª rodada da competição. O gol dos Búfalos foi anotado pelo atacante cearense Ari.

O jogo na capital russa foi marcado por bastante equilíbrio, com boas chances para ambos os lados, mas foi apenas a equipe visitante que conseguiu balançar a rede, após pênalti assinalado aos 26 minutos da segunda etapa e convertido com precisão por Ari.

O triunfo manteve viva a esperança do inédito título nacional do Krasnodar, que agora soma 41 pontos na vice-liderança, seis a menos que o líder Zenit, com 47. Restando nove rodadas para o fim do campeonato, Ari comemorou mais um gol marcado e ainda acredita que seja possível alcançar a primeira colocação na tabela.

"Foi uma vitória muito importante para nossas pretensões no campeonato. Como sempre digo, é muito bom fazer gols, mas melhor ainda quando posso contribuir para que a equipe saia vencedora. Continuamos vivos em busca desse título e enquanto ainda tivermos chances vamos lutar. Além do mais, ganhar um jogo complicado desses, contra uma grande equipe e ainda fora de casa nos dá ainda mais confiança e certeza de que estamos no caminho certo", declarou o atacante, que é o artilheiro do clube na temporada com oito gols.

Com uma invencibilidade de 11 jogos na Liga Russa, o Krasnodar volta a campo no próximo domingo (15), diante do Sochi, novamente fora de casa.