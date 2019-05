Com gol do Atlético-MG no último lance, Ceará perde novamente no Brasileirão

O Ceará perdeu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro neste sábado (4). Contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, o Alvinegro de Porangabuçu levou uma virada num lance de escanteio, no minuto final da partida. O Vovô perdeu de novo para um clube mineiro em uma semana, tendo sido derrotado por 1 a 0 contra o Cruzeiro na última quarta-feira (1).

O time de casa começou o jogo com intensidade, adiantando as linhas e procurando infiltrações principalmente pelos lados do campo. Mais uma vez, Samuel Xavier foi peça importante na fase ofensiva cearense, criando boas oportunidades. Na defesa, a equipe comandada hoje por Luis Fernando Flores - Enderson Moreira se recupera de dengue - se postou em um 4-4-2 com Ricardinho e Ricardo Bueno mais a frente para pressionar a saída de bola atleticana.

Aos 23 minutos, o Vovô abriu o placar com Ricardo Bueno cabeceando após cruzamento do lateral Samuel Xavier. O centroavante é o artilheiro do Campeonato, com três gols marcados. Logo em seguida, o Atlético reagiu e empatou com o meia Nathan. O jovem achou espaço deixado entre os volantes e os zagueiros alvinegros e teve liberdade para chutar. O primeiro tempo encerrou com o Galo superior, embora a posse bola tenha sido equivalente, com 50% de posse para ambas equipes, e sete finalizações para o Atlético contra seis do Vovô.

Atletas do Ceará na comemoração do gol Foto: Thiago Gadelha

Na segunda etapa, o domínio atleticano aumentou no início, com a equipe de Rodrigo Santana em um 4-1-4-1 que deixava poucos espaços para o Ceará explorar. Chará foi destaque aproveitando os espaços no lado direito dos contra-ataques deixados pelas subidas constantes de Samuel Xavier no setor. O meia Elias foi quem mais trocou passes durante o jogo, com 59 certos.

O Vovô ainda tentou um time mais ofensivo, com a entrada de Mateus Gonçalves, estreando com a camisa alvinegra, e Bergson, mais uma vez entrando como segundo atacante ao lado Bueno. O atacante ainda teve um gol anulado, em um impedimento bem marcado.

O Galo diminuiu o ritmo no fim, e aproveitou um lance no minuto final da segunda etapa, aos 47, para virar o jogo com Jair em escanteio pela direita. Foi a terceira vitória por 2 a 1 do Atlético no Brasileirão. A equipe mineira lidera com 100% de aproveitamento. O Ceará caiu para a 6ª posição, com três pontos.

Atlético tem o melhor ataque do Brasileirão junto ao Palmeiras, ambos com seis gols Foto: Thiago Gadelha

O Vovô encara o Goiás pela quarta rodada no próximo sábado (11), às 21h no Serra Dourada.