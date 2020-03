Com gol de Vinicius Junior, Real Madrid vence Barcelona pelo Campeonato Espanhol

Após duas derrotas consecutivas e a perda da liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid reagiu neste domingo (1º) diante do maior rival, ganhou do Barcelona por 2 a 0 e e voltou ao topo da tabela. Passadas 26 rodadas, o time da capital soma 56 pontos, um a mais que o time de Lionel Messi.

E no Santiago Bernabeu, o argentino, artilheiro da competição com 18 gols, passou em branco e viu o brasileiro Vinicius Junior e o dominicano Mariano Díaz balançarem as redes. O atacante, ex-Flamengo, redimiu-se com a torcida depois de ser criticado durante boa parte da temporada por errar nas finalizações.

Com quatro gols na temporada, o atleta não marcava desde o dia 29 de janeiro, quando fez um dos quatro gols do Real sobre o Zaragoza. "Sempre trabalho muito e sabia que ia chegar esse momento [de voltar a fazer gols]", afirmou.

Crise em Madrid

No meio da semana, o time da capital espanhola recebeu o Manchester City pelas oitavas da Liga dos Campeões, chegou a sair na frente, mas perdeu de virada, por 2 a 1.

Além disso, o retrospecto recente contra o Barcelona também pressionava o Real. Até este domingo, nos últimos 11 jogos pela liga espanhola no Santiago Bernabéu, os catalães venceram 8. A pressão era grande contra o técnico Zidane.