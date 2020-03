Com gol de Sobis, Ceará bate Vitória/BA e abre vantagem na Copa do Brasil

O Ceará largou na frente na disputa por uma vaga na 4ª fase da Copa do Brasil. Com gol de Rafael Sobis, o Vovô aplicou 1 a 0 no Vitória/BA. A partida foi marcada por uma forte chuva principalmente no 2º tempo da Arena Castelão. No fim, o zagueiro João Victor ainda foi expulso do rubro-negro por falta na entrada da área.

O duelo de volta ocorre no Barradão, em Salvador, na próxima quarta (18), às 19h15. O regulamento prevê placar agregado, e não gol qualificado (aquele que vale mais fora de casa). Antes, no entanto, o Ceará encara o Sport/PE, domingo (15), às 15h30, no Castelão, pela Copa do Nordeste.

Na competição, eliminar o Vitória/BA significa mais R$ 2 milhões aos cofres. O Vovô já faturou R$ 3,480 milhões em cotas. Só por participar da 1ª fase, assegurou R$ 950 mil. Com a vitória sobre o Bragantino/PA e a classificação à 2ª etapa, garantiu mais R$ 1,03 milhão, totalizando R$ 1,980 milhão. Por ter eliminado o Oeste e avançado à 3ª fase, recebeu mais R$ 1,5 milhão.

Primeiro tempo

Partida foi muito movimentada na Arena Castelão, com maior domínio do Ceará Foto: Kid Júnior / SVM

Em uma Arena Castelão encharcada pela chuva, o Ceará conseguiu se impor tecnicnamente e dominou as ações da partida desde o início. Até os 10 primeiros minutos, o Vovô havia finalizado cinco vezes, seja de longa distância ou com infiltrações dentro da área.

No meio-campo, o personagem principal foi Vina pela movimentação e repertório no último terço do campo. Sóbis também trouxe perigo diante de um Vitória muito acuado.

E a pressão surtiu efeito aos 43. Após cruzamento de Ricardinho, Sóbis antecipou a marcação e cabeceou. A bola ainda resvalou na marcação e foi parar no fundo da rede: 1 a 0. Gol que decretou o placar parcial e também a artilharia do gaúcho, que alcançou o 5º tento na temporada.

Segundo tempo

No lance, Bruno Pacheco divide com Jean. A qualidade do gramado atrapalhou o desempenho Foto: Kid Júnior / SVM

Na volta do intervalo, o Ceará manteve o ímpeto e buscou ampliar o placar. No início, Sóbis e Leandro Carvalho exigiram defesas de Arcanjo antes mesmo dos cinco minutos.

A resposta do Vitória/BA veio junto da forte chuva na etapa final. Aos 18, Léo Ceará aproveitou um bate-rebate e finalizou da entrada da grande área. Samuel Xavier impediu o gol sobre a linha aos 18.

Com o avanço da partida, o ritmo do jogo diminuiu pelas condições do gramado por conta do acúmulo de água. Aos 41, o zagueiro João Victor ainda foi expulso ao fazer falta no meia Vina. A expulsão atrapalhou o empenho dos visitantes. O Alvinegro de Porangabuçu sai com vantagem da Arena Castelão.

Ficha técnica

Ceará 1x0 Vitória/BA

Competição: Copa do Brasil

Data: 12 de março

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Cartões amarelos: Jean (V), Carleto (V), Guilherme (V) e Enderson (C).

Cartão vermelho: João Victor (V)

Gol: 43'1T - Rafael Sóbis (1-0)

Ceará: Fernando Prass; Tiago Pagnussat, Luiz Otávio (Brock), Pacheco e S. Xavier; Charles, Ricardinho (Fabinho), Vina e Fernando Sobral (Cristiano); Leandro Carvalho e Rafael Sóbis. Técnico: Enderson Moreira.

Vitória/BA: Lucas Arcanjo; Van, João Victor, John (Carlos) e Carleto; Guilherme, Jean, Gerson Magrão, Alisson Farias (Junior Viçosa) e Vico (Felipe Garcia); Léo Ceará. Técnico: Geninho.