Com gol de Romarinho, Fortaleza vence Santa Cruz e encara o Botafogo/PB na final da Copa do Nordeste

O Fortaleza está na final da Copa do Nordeste pela primeira vez na história. Jogando na Arena Castelão, nesta quinta-feira (9), a equipe venceu o Santa Cruz por 1 a 0, com gol de Romarinho, que marcou após 29 jogos com a camisa tricolor. Na decisão, o Tricolor encara o Botafogo/PB, que venceu o Náutico na outra semifinal.

Com melhor campanha, o time paraibano decide o título em casa. O jogo de ida da finalíssima acontece dia 22 de maio na Arena Castelão, enquanto o segundo ocorre no Almeidão em 29 de maio. Os horários ainda serão definidos.

Primeiro tempo

A partida começou muito estudada na Arena Castelão. Detentor da posse de bola, o Fortaleza teve dificuldade para vencer as duas linhas defensivas do Santa Cruz, que atuava no 4-5-1 e pressionava o Tricolor.

A primeira grande chance aconteceu aos 19, quando Alan Dias invadiu a área com liberdade e chutou cruzado à direita de Marcelo Boeck. Armado no contra-ataque e aproveitando os erros de passe do Leão, o Santinha começou a tomar as rédeas do duelo, sempre explorando as laterais.

O Fortaleza só chegou próximo do gol aos 25, quando Osvaldo limpou a marcação e finalizou longe. Da entrada da área, Junior Santos também arrematou com perigo quatro minutos depois.

No primeiro tempo, o Fortaleza fez três finalizações e não acertou nenhuma no gol do Santa Cruz Foto: JL Rosa

Melhor na partida, o Santa Cruz exigiu boa defesa de Boeck aos 30, com Guilherme Queiroz. Com atuação abaixo do quarteto ofensivo - Osvaldo, Edinho, Wellington Paulista e Junior Santos -, o Fortaleza até balançou as redes com Roger Carvalho, após escanteio aos 43. No entanto, a arbitragem marcou falta de ataque, em lance polêmico que gerou reclamação dos donos da casa.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o técnico Rogério Ceni mudou a postura da equipe em campo e adiantou o meia Dodô, antes responsável pela saída de bola. O excesso de cruzamentos para a grande área também foi outra estratégia adotada.

Mesmo assim, foi o Santa Cruz que levou perigo. Alan Dias aproveitou o espaço e finalizou forte para grande intervenção de Boeck, aos 18. Precisando do resultado, Ceni mandou a campo Marcinho e Romarinho para acelerar as jogadas.

A dupla surtiu efeito aos 32, quando Marcinho invadiu a área e passou para Romarinho, que driblou o zagueiro e chutou colocado para fazer o primeiro gol com a camisa do Fortaleza.

Herói improvável, Romarinho quase marcou contra aos 39, quando tentou cortar e chutou na trave de Boeck. Exposto na defesa, o Santa Cruz ainda teve o zagueiro Charles expulso aos 43. Com um jogador a menos, o time não conseguiu reagir em campo. Fim de jogo na Arena Castelão com classificação tricolor.

Após marcar, Romarinho desabou no gramado e foi às lágrimas Foto: JL Rosa

Ficha Técnica

Fortaleza 1x0 Santa Cruz

Competição: Copa do Nordeste

Data: 09/05/2019

Horário: 21h30

Local: Arena Castelão

Árbitro: Marielson Alves Silva/BA

Gols: Romarinho - 32´/2º T (1-0)

Cartões amarelo: Nathan (F), Junior Santos (F), Romarinho, Carlos Renato (S) Diego Lorenzi (S) e Charles (S)

Cartão vermelho: Charles (S)

Fortaleza: Boeck; Bruno Melo, Roger Carvalho, Nathan e Tinga; Dodô (Araruna), Paulo Roberto, Osvaldo (Marcinho) e Edinho. Júnior Santos (Romarinho) e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

Santa Cruz: Anderson; Cesinha, João Victor, William Alves e Bruno Ré; Charles, Guilherme Queiroz (Warley), Diego Lorenzi e Allan Dias (Ítalo Henrique); Pipico e Carlos Renato (Jeremias). Técnico: Leston Júnior