Com gol de Firmino, Liverpool vence partida e segue líder da Premier League

O Liverpool venceu o Crystal Palace pelo placar de 2 a 1, neste sábado (23), no Selhurst Park, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, mantendo o bom aproveitamento fora de casa. Os visitantes contaram com gols de Sadio Mané e Roberto Firmino. Wilfried Zaha descontou para os donos da casa.

Com o resultado, os Reds seguem na liderança da Premier League, agora com 37 pontos, uma vantagem de oito pontos em relação ao vice-líder, Leicester City. Já o Crystal Palace caiu para a 13ª posição e permaneceu com 15 pontos.

A próxima rodada acontecerá sábado (30), às 12h (horário de Brasília), para os dois times. Os confrontos serão Liverpool x Brighton, no estádio Anfield, casa da equipe de Firmino. Enquanto o Crystal Palace encara o Burnley, no estádio Turf Moor.