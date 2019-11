Com gol aos 50, Ceará arranca empate com o São Paulo na Arena Castelão

No último minuto e sofrido. O Ceará saiu atrás no placar, mas pressionou até o último minuto e, aos 50, conseguiu o empate em 1 a 1 com o São Paulo neste domingo (24). O tento veio dos pés de Felipe Baxola, enquanto Vitor Bueno fez para o time paulista. Ao término da partida, os torcedores reclamaram da diretoria alvinegra e gritaram "eu acredito" na Arena Castelão.

O resultado deixa o Ceará na 15ª posição, com 37 pontos, apenas dois de distância da zona de rebaixamento. O Vovô volta a campo na próxima quarta-feira (27) diante do Flamengo. A partida acontece no Maracanã, às 21h30, pela 35ª rodada da Série A do Brasileiro.

Já o São Paulo chega ao 3º jogo sem vitória no Brasileirão e se mantém em 6º, com 54 pontos. O time de Fernando Diniz encara agora o Vasco, quinta (28), às 20h30, no Morumbi.

Primeiro tempo

Bergson brigou bastante, mas foi pouco efetivo no ataque Foto: Thiago Gadelha / SVM

As equipes entraram em campo se estudando nos primeiros minutos. Armado para o contra-ataque, o Ceará entregou a posse de bola para o rival - que teve 69% - e tentou acelerar a partida pelas laterais, mas pecou na falta de movimentação de Felipe Baxola, Chico e Wescley.

O São Paulo então tinha um maior controle de jogo, mesmo sem agredir. Na melhor chance, aos 26, Igor Gomes recebeu de Daniel Alves dentro da área, livre de marcação, e conseguiu finalizar por cima da meta de Diogo Silva.

Com um ataque praticamente nulo, a única chance alvinegra foi aos 44, quando Wescley finalizou de primeira para defesa de Volpi. A punição veio no minuto seguinte, quando Vitor Bueno aproveitou uma triangulação na grande área e apenas escorou para o gol: 1 a 0.

Segundo tempo

O Ceará insistiu na jogada aérea na etapa final Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na volta do intervalo o técnico Adilson Batista mexeu na equipe e lançou Galhardo e Mateus Gonçalves entre os titulares. O Ceará se lançou ao ataque e buscou pressionar, mas investiu muito nas bolas altas, sendo facilmente interceptado.

Acuado, o São Paulo optou por se defender e, em uma escapa veloz, conseguiu desperdiçar uma oportunidade inacreditável. Liziero, no momento do chute, sem goleiro, escorregou e não conseguiu a finalização.

A melhor chance do Vovô veio aos 18, quando Felipe Silva tocou para Chico finalizar no canto, e Volpi defender. A última cartada foi Juninho Quixadá na vaga de Ricardinho, aos 34, e o volume surtiu efeito na Arena Castelão. Aos 50, Felipe Silva recebeu na grande área e chutou. A bola desviou em Arboleta e encobriu Volpi, para explosão do estádio: 1 a 1.

Ficha técnica

Ceará 1x1 São Paulo

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 24/11/2019

Horário: 19h

Local: Arena Castelão

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Gols: Vitor Bueno - 44´/1º T (0-1) e Felipe Silva - 50´/2º T (1-1)

Cartões amarelo: Luiz Otávio (C), Samuel Xavier (C) e Fabinho (C)



Ceará: Diogo Silva; João Lucas, Tiago Alves, Luiz Otávio e Samuel Xavier; Fabinho e Ricardinho (J. Quixadá); Chico, Felipe Silva e Wescley (M. Gonçalves); Bergson (T. Galhardo). Técnico: Adilson Batista

São Paulo: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo (Léo); Tchê Tchê, Liziero (Hudson), Igor Gomes e Daniel Alves; Antony (Raniel) e Vitor Bueno. Técnico: Fernando Diniz