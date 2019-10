Com Fortaleza entre as sedes, Brasil perde para Indonesia na disputa para receber Mundial Sub-20

A Indonesia será a sede do Mundial Sub-20 de 2021. A anúncio foi feito após a reunião do Conselho da Fifa nesta quinta-feira (24), informando que o país asiático venceu a concorrência de Peru, Birmânia/Tailândia e Arábia Saudita/Bahrein/Emirados Árabes Unidos e do Brasil, que se candidatou somente com capitais nordestinas, Fortaleza entre elas.

Além do Sub-20, foi anunciado que o Peru irá sediar o Mundial Sub-17 e a Rússia o Mundial de futebol de areia, todos em 2021. O novo Mundial de Clubes também foi definido, sendo disputado na China com 24 participantes.