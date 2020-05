Com Fortaleza de olho, Edinho é oferecido pelo Atlético-MG ao Goiás

O meia-atacante Edinho, fora dos planos do Atlético-MG, está na mira do Fortaleza. Isso não é novidade. Porém, no momento, o Galo pretende usar o atleta em outras negociações, como moeda de troca. O time mineiro ofereceu o jogador ao Goiás, mas a transferência acabou não avançando.

A informação divulgada pelo jornalista mineiro Léo Gomide, da Rádio 98FM, de Belo Horizonte, foi que o Atlético havia oferecido ao Goiás R$3 milhões mais o empréstimo de Edinho (pagando os salários) para ter a liberação do volante Léo Sena. O Goiás recusou a proposta e as negociações continuam.

Enquanto isso, o Fortaleza segue monitorando a situação do atleta e de olho em uma negociação. Recentemente, o diretor de Futebol do Fortaleza, Daniel de Paula Pessoa, mostrou otimismo sobre o possível retorno e Edinho.

Edinho está fora dos planos do clube atleticano. Antes mesmo da chegada de Jorge Sampaoli, ele atuou pouco nesta temporada. Nos cinco jogos que realizou, não marcou nenhum gol. Com o técnico argentino, o cearense de 25 anos acabou perdendo ainda mais espaço.

O Fortaleza possui 10% dos direitos econômicos de Edinho, que tem vínculo com o Galo até o fim de 2023.