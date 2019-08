Com fechamento da janela internacional, Ceará e Fortaleza se voltam ao mercado brasileiro

Esperança de reforços para Ceará e Fortaleza, a janela de transferência internacional de jogadores para o Brasil fechou às 23h59 desta quarta-feira (31). Tida como importante para a chegada de peças para o decorrer da temporada, o período só rendeu três novos nomes ao futebol cearense.

O único beneficiado foi o time tricolor, que anunciou o trio Felipe Pires (ex-Hoffenheim, da Alemanha), Mariano Vázquez (ex-Deportivo Pasto, da Colômbia) e Nenê Bonilha (ex-Tiburones Rojos de Veracruz, México). Destes, apenas os dois últimos nomes foram contratados em definitivo, assinando até junho de 2021 e dezembro de 2020, respectivamente. A equipe alemã cedeu o atacante, que antes estava emprestado ao Palmeiras, até o fim da Série A do Brasileiro.

Peça-chave na campanha campeão do Fortaleza em 2018, Nenê Bonilha retorna ao Leão com contrato até 2020 Foto: JL Rosa / SVM

Durante a janela, o Fortaleza também tentou as chegadas dos zagueiros Gastón Campi (Estudiantes-ARG) e Bruno Uvini (em fim de contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita), além do meia cearense Eduardo (Braga-POR). A negociação com os dois defensores não evoluiu, tendo Gastón fechado com um time turco. Uvini não acertou as bases salariais e Eduardo, que estava na lista de empréstimo em Portugal, iniciou tratativas para se transferir ao futebol chinês.

O Ceará, por outro lado, conseguiu reforços graças a abertura da janela, mas não chegou a finalizar algum acordo com time no exterior. No meio-campo, Lima, que ainda não estreou, chegou junto ao Grêmio por empréstimo após retornar do Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Para a posição de goleiro, a equipe acertou com Lucas França, que voltou do Nacional da Ilha da Madeira-POR para o Cruzeiro. No período, o time consultou os centroavantes Léo Bonatini (Nottingham Forest-ING), Lucas Barrios (Huracán-ARG) e Lucão (Kuwait-KUW), no entanto, nenhuma negociação evoluiu.

Mercado nacional

No próximo sábado (3), às 19 horas, na Arena Castelão, os clubes medem força no retorno do Clássico-Rei ao Brasileirão após 26 anos. Sem opções do exterior, Ceará e Fortaleza agora voltam os olhos ao mercado nacional na busca por mais peças na tentativa de manutenção na Série A.

Pela cota prevista no regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as equipes têm direito a realizar cinco empréstimos juntos aos demais times da elite nacional. O Vovô apresenta duas vagas restantes com as chegadas de Felippe Cardoso (Santos), Lima (Grêmio) e Lucas França (Cruzeiro). Já o Leão tem três depois dos anúncios de André Luís (Corinthians) e Juninho (Bahia) - o zagueiro Nathan (Fluminense), os volantes Araruna (São Paulo) e Paulo Roberto (Corinthians), assim como o atacante Kieza (Botafogo) foram contratados antes do início da Série A.

Na Série A de 2018, Quixadá marcou dois gols na competição Foto: JL Rosa / SVM

Mercados periféricos e as divisões de acesso (B, C e D) devem ser avaliadas como alternativas. Os elencos de Atlético/CE, Ferroviário e Floresta, que garantiram vagas em torneios nacionais durante 2019, também estão sendo considerados, com a presença constante de dirigentes alvinegros e tricolores nas partidas realizadas no Estado.

Os exemplos de reforços dessa conjuntura mais recentes são Juninho Quixadá, que defendeu o Ferroviário na Série D e fechou com o Ceará para a sequência do Brasileirão do ano passado, além de Romarinho, que era o artilheiro do Globo/RN na 4ª divisão até se transferir ao Fortaleza, quando atuou como titular na própria Série B disputado pela equipe leonina.