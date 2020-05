Com exigências, Governo autoriza retorno do Campeonato Inglês em junho

Após o Campeonato Alemão, o Campeonato Inglês se aproxima de seu retorno. O governo britânico autorizou que os jogos de futebol retornem em junho, mas com algumas demandas para isso acontecer. Dentre as exigências estão maiores investimentos nas categorias de base e liberação do sinal das transmissões das partidas para um público maior, conforme explicou Olivier Dowden, Secretário de Cultura do governo.

"O governo está abrindo as portas para o futebol competitivo retornar com segurança em junho. Isso precisa incluir amplo acesso aos torcedores à cobertura ao vivo e garantir que os ganhos provenientes da retomada do esporte apoiem a família do futebol em geral. Agora está com as autoridades do futebol em concordar e finalizar os detalhes dos seus planos", afirmou o secretário.

A divisão dos lucros com os jogos também é uma exigência das autoridades, assim como disponibilizar os jogos ao vivo em plataformas online para alcançar os cidadãos ainda em isolamento.

Em entrevista ao GloboEsporte.com, o brasileiro William, do Chelsea, revelou que sente falta de jogar, mas que a segurança está em 1º lugar, pensamento compartilhado por seus companheiros de equipe.

"Muitos jogadores, acho que a maioria, não se sente confortável em voltar até que tenha total segurança", disse o atacante dos Blues, que aguardam autorização para retomar os treinamentos em campo, assim como os outros clubes.

O Liverpool é líder da Premier League com 82 pontos, 25 à frente do Manchester City (2º lugar), faltando 9 rodadas para o fim.

No Reino Unido, são mais de 233 mil casos confirmados da Covid-19 além de mais de 33 mil mortes.