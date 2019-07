Com exclusividade para sócios, Fortaleza inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei

Visitante no Clássico-Rei do próximo sábado (3), válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza iniciou, na tarde desta segunda-feira (29), a venda de ingressos para o maior confronto do futebol cearense. Até a próxima quarta (31), a venda será exclusiva para os sócios torcedores do Leão. Caso haja disponibilidade de ingressos, a partir da quarta (31) as vendas iniciam para os torcedores que não são associados ao clube.

A diretoria do Tricolor informou, através de seu site, que será vendido apenas um ingresso por sócio, sem a opção de compra para acompanhante. Durante a compra, é necessário que o torcedor esteja com um documento oficial com foto.

Havendo ingressos disponíveis, já que o Leão do Pici fica com apenas 30% da carga total de bilhetes por ser o visitante, os ingressos para quem não é sócio serão vendidos a partir do meio-dia da próxima quarta (31).

Ingressos para a torcida do Alvinegro de Porangabuçu, mandante da partida, já estão sendo vendidos desde a semana passada nas lojas oficiais do Vovô.

No próximo sábado (3), Ceará e Fortaleza se enfrentam, na Arena Castelão, às 19h, pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão.

