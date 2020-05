Com estrutura "drive-thru", Ceará é o primeiro clube do Nordeste a iniciar testagem em jogadores

O Ceará agiu rápido após a liberação do Governo do Estado para retomada dos treinos e já iniciou a testagem dos jogadores para volta das atividades. Nesta sexta-feira (29), os atletas começaram a ir até a sede do clube, em Porangabuçu, e já realizadam os primeiros exames.

Com isso, o Ceará é o primeiro clube do Nordeste a iniciar a testagem para Covid-19 em seus jogadores.

Para isso, foi montada em Porangabuçu uma estrutura "drive-thru", para realização de testes rápidos individuais em todos os atletas, comissão técnica e staff envolvidos no retorno às atividades do Alvinegro.

Além disso, todos irão responder um questionário elaborado pelo Departamento Médico do clube, para coleta de informações sobre o que cada um fez durante o período de isolamento.

"Montamos três estações, em sistemas de tendas, em que o atleta fica no carro. Na estação um, faz o teste rápido, de anticorpos. Passa para a estação dois, onde faz vacina para H1N1, e na terceira estação, realiza teste de detecção de Covid", explicou o doutor Gustavo Pires, chefe do DM do Vovô.

ESTRUTURA

A estrutura montada e o planejamento traçado garantem segurança a todos os profissionais, segundo o médico.

"Vamos dividir essa fase em três turnos, já que nem todo o elenco está na cidade. Estamos fazendo hoje (sexta-feira) um terço do elenco e todos os funcionários. Montamos um circuito de testes e vacinação no estacionamento, no sistema "drive-thru", tudo pelo automóvel, para garantir a segurança e minimizar o contato e garantir o distanciamento", garante Gustavo Pires.

O diretor de eventos e promoções do Ceará, Veridiano Pinheiro, explicou que tudo ocorreu dentro das normas de requisitadas.

"Precisamos montar uma estrutura dentro dos padrões da OMS (Organização Mundial da Saúde), onde consegue fluir bem, com todas as seguranças necessárias", destaca.