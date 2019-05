Com duas cearenses, Brasil terá 8 duplas nas oitavas de etapa chinesa do vôlei de praia

O fim da fase de grupos e da repescagem da etapa de Jinjiang do Circuito Mundial de Vôlei de Praia determinou que o Brasil terá oito representantes nas oitavas de final. São cinco duplas entre as 16 melhores do evento feminino dessa etapa quatro estrelas - Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca, Carol Solberg/Maria Elisa, Fernanda/Bárbara e Talita/Taiana - e outras três na chave masculina - Alison/Álvaro Filho, Evandro/Bruno Schmidt e André Stein/George.

Atuais campeãs do Circuito Mundial, Ágatha e Duda garantiram a ponta do Grupo C e a vaga nas oitavas de final com a vitória sobre as norte-americanas Flint e Day por 21/12 e 21/16). Suas próximas rivais serão as eslovacas Dubovcova e Strbova.

Ana Patrícia e Rebecca, que lideram a corrida olímpica brasileira, se classificaram em primeiro no Grupo A com o triunfo diante das holandesas Stubbe e Van Iersel por 21/13 e 21/14 e agora vão encarar as polonesas Kociolek e Wojtasik.

Carol Solberg e Maria Elisa asseguraram o primeiro lugar do Grupo F ao baterem as japonesas Ishii e Murakami por 21/16 e 21/15. E suas oponentes na sequência do torneio serão as compatriotas Fernanda Berti e Bárbara Seixas. Derrotadas nesta sexta no duelo pela ponta do Grupo G pelas alemãs Julia Sude e Karla Borger por 18/21, 25/23, 15/12, elas tiveram êxito na repescagem, de virada, contra as suíças Heidrich e Verge-Depre, por 16/21, 21/12 e 15/13.

Batidas na estreia no Grupo F, Talita e Taiana avançaram à repescagem nesta sexta, quando fizeram 21/15 e 21/9 nas finlandesas Niina Ahtiainen e Riikka Lehtonen. Na sequência, asseguraram vagas nas oitavas com a vitória por 25/23 e 21/18 sobre as holandesas Stubbe e Van Iersel. Elas encaram nas oitavas de final as norte-americanas Sara Hughes e Summer Ross.

Na chave masculina, enquanto Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt folgaram porque na quinta-feira tinham assegurado presença nas oitavas de final, André Stein e George precisaram jogar pela repescagem nesta sexta. E bateram os chineses Likejiang Ha e Jiaxin Wu por 21/13 e 21/19. Agora, eles vão duelar com os letões Plavins e Tocs.

Os adversários das outras duas duplas brasileiras também estão definidos. Alison e Álvaro enfrentarão os norte-americanos Bourne e Crabb, enquanto Evandro e Bruno Schmidt vão encarar os noruegueses Mathias Berntsen e Hendrik Mol.

Além de André e George, Pedro Solberg e Vitor Felipe também participaram da repescagem nesta sexta-feira, mas perderam para os norte-americanos Ryan Doherty e John Hyden por 21/11 e 21/19, dando adeus ao torneio chinês.