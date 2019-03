Com dores, Juninho Quixadá volta para departamento médico do Ceará

O meia Juninho Quixadá voltou a sentir dores na coxa esquerda e preocupa o departamento médico do Ceará. A informação foi divulgada pelo próprio técnico Lisca, em entrevista coletiva após a vitória contra o Santa Cruz, por 2 a 1 na Copa do Nordeste, e confirmada pelo departamento médico do clube nesta segunda-feira (25). O médico Henrique Bastos e o fisioterapeuta Wellington Alencar deram boletim médico do jogador, que volta ao DM uma semana após retornar aos treinamentos em grupo.

"Não tem sentido a gente colocar o atleta dentro de campo para jogar com dor. Estamos buscando. Vai ser submetido a um novo exame de imagem para a gente saber por que ele voltou a sentir dor para a gente buscar o que é melhor. Perguntam: por que não operem o Juninho? A cirurgia tem o momento de indicação. Primeiro se tenta o tratamento. O tratamento tem de seguir o protocolo. Ele é um atleta, mas também é paciente nosso. Temos de seguir o protocolo", afirmou o Ceará por meio do departamento médico.

Juninho Quixadá sofreu a lesão no tendão adutor da coxa esquerda no ano passado diante do Atlético-MG, na 31ª rodada do Brasileirão. Desde então foram cinco meses distante dos gramados e uma ausência sentida pela equipe e torcedores justamente no fim da temporada em que o Alvinegro escapou do rebaixamento para a Série B.

Pedro Ken

O volante Pedro Ken deve ficar de quatro a seis semanas no departamento médico por uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.