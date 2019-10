Com dois de Wellington Paulista, Fortaleza vence Chapecoense na Arena Castelão

O cenário era o melhor possível: enfrentar o lanterna da competição, repleto de desfalques, em casa. O Fortaleza aproveitou a oportunidade e venceu a Chapecoense por 2 a 0, nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão. Os gols tricolores foram marcados por Wellington Paulista, sendo um de pênalti, pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro.

O resultado deixa o Fortaleza em 13º colocado, com 28 pontos - a cindo de distância da zona de rebaixamento. A equipe agora encara o Vasco, domingo (13), às 16 horas, em São Januário.

Já o Chapecoense segue na lanterna da competição, sem vencer há nove jogos e com 15 pontos. O próximo compromisso é diante do Cruzeiro, no mesmo dia, mas às 19h, na Arena Condá.

1º tempo

Primeiro gol foi marcado de pênalti, aos 4 do 2º tempo Foto: Thiago Gadelha / SVM

O início da partida foi muito truncado. Mesmo com o Fortaleza no esquema 4-2-4, o Leão era lento nas transições, sendo presa fácil para a defesa dos visitantes.

Muito retrancado, a Chapecoense até tentou adiantar a marcação e pressionar, mas pouco criou, encerando o 1º tempo com uma única finalização. Em um cenário de muitas faltas e pouca criatividade, o grande lance do duelo veio na individualidade de Osvaldo, que conseguiu uma arrancada e carimbou a trave de João Ricardo, aos 29.

A jogada acendeu o ânimo tricolor, que pressionou mais nos últimos minutos e ainda exigiu nova intervenção do arqueiro, desta vez em cabeçada de Carlinhos. Cobrando maior ímpeto ofensivo, a torcida se manifestou de forma impaciente e chegou a vaiar o volante Felipe, que acertou apenas 63% dos passes executados. À beira do gramado, Rogério Ceni pediu apoio ao volante.

2º tempo

O Fortaleza mudou do esquema 4-2-4 para 4-3-3 por conta de uma lesão de Romarinho Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na volta do intervalo, o Fortaleza tentou acelerar o jogo e forçou o erro da Chape. Em uma das escapadas, Romarinho invadiu a área e foi derrubado por Campanharo em pênalti para o Fortaleza. Wellington Paulista, aos 4, desloca João Ricardo e abre o placar: 1 a 0.

Ainda tentando pressionar, Romarinho puxou contra-ataque e sentiu lesão, cedendo lugar para Mariano Vázquez. A mexida deixou o esquema no 4-3-3, esquema que fez o Leão recuar.

Melhor na partida, a Chape quase empatou aos 18, com Elicarlos cabeceando por cima do gol. Aos 27, foi a vez de Boeck segurar o empate em arremates de Roberto e Locatelli. Precisando reagir, Ceni mandou a campo Marlon para fechar o time. A estratégia surtiu efeito, com o Fortaleza segurando o placar. No fim, ainda foi coroado com uma jogadaça de Felipe, que deixou Wellington Paulista livre para ampliar: 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 2x0 Chapecoense

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 09/10/2019

Horário: 21h

Local: Castelão

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes (RJ)

Gols: Wellington Paulista - 04´/1º T (1-0) e 36´/2º T (2-0)

Cartão amarelo: Quintero (F), Felipe (F), Juninho (F), Wellington Paulista (F), Everaldo (C) e Márcio Araújo (C).

Fortaleza: Boeck; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Juninho e Felipe; Edinho, Romarinho (Mariano Vázquez), Wellington Paulista (André Luís) e Osvaldo (Marlon). Técnico: Rogério Ceni.

Chapecoense: João Ricardo; Douglas, Rafael Pereira, Roberto (Kayser) e Márcio Araújo; Elicarlos, Bruno Pacheco; Campanharo (Locatelli) e Camilo; Everaldo e Régis (Arthur Gomes). Técnico: Marquinhos Santos.