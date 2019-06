Com dois de Ciel, Caucaia vence Pacajus e se sagra campeão da Série B cearense

O Caucaia é campeão inédito da Série B do Campeonato Cearense 2019. Jogando no estádio Presidente Vargas, nesta quinta-feira (20), a equipe rubro-negra venceu o Pacajus por 3 a 0 na final e garantiu o título estadual pela primeira vez na história. Os gol da partida foram marcados por Cleber e Ciel, ex-Ceará, em duas cobranças de pênalti. O experiente atacante também garantiu a artilharia do torneio ao balançar as redes 12 vezes.

Vale ressaltar que as equipes estão garantidas na elite do futebol cearense, que teve Grarani de Juazeiro e Iguatu rebaixados nesta edição. Para fechar a temporada, Caucaia e Pacajus ainda disputam a Taça Fares Lopes, que começa dia 18 de agosto e oferece vaga na Copa do Brasil de 2020.

O jogo

A decisão inédita foi marcada pelo equilíbrio. Invicto até a finalíssima e dono da melhor defesa na Segundona, o Pacajus começou pressionando e quase abriu o marcador com André Cassaco, logo aos 2 minutos. O atacante aproveitou o rebote de Léo, após cobrança de falta do ex-lateral do Fortaleza, Guto, e chutou com perigo.

Passado o ímpeto inicial, o Caucaia cresceu na partida e passou a explorar bem os contra-ataques com Victor Jacaré e Ciel. Adiantando as linhas de marcação, o rubro-negro diminuiu os espaços do Pacajus e dificultava a saída de bola adversária.

A estratégia funcionou e o time da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) conseguiu um pênalti aos 29, quando Claudivan derrubou Cleber dentro da área. Ciel chutou firme no canto esquerdo para abrir o marcador: 1 a 0.

O Pacajus chegou na decisão contra o Caucaia invicto na Série B cearense Foto: Kid Júnior / SVM

O tento abalou o Pacajus, que se desorganizou em campo e cedeu espaços para o Caucaia. Aos 45, Ciel quase ampliou em finalizão da intermediária defendida por Jhones.

Na volta do intervalo, o Cacique do Vale apresentou uma postura mais agressiva para buscar o empate. Com três minutos de jogo, Testinha e André Cassaco exigiram boas intervenções do arqueiro Léo. O técnico Júnior Cearense também mandou a campo o atacante Célio aos 9 da etapa final, passando a atuar com um trio ofensivo.

A mexida fez a finalíssima se tornar um duelo de ataque contra defesa. Melhor em campo, o Pacajus teve a posse da bola e as principais ações do segundo tempo, mas não venceu as linhas defensivas da Raposa, que teve como destaque o zagueiro Ciro Sena. Armado para o contra-ataque, o Caucaia ainda ampliou com um golaço de Cleber, aos 31. O atacante invadiu a área, driblou a marcação e chutou no ângulo: 2 a 0

O placar no PV foi fechado por Ciel, em nova cobrança de pênalti. Aos 39, o atacante fez o terceiro, chegou ao 12ª na competição, e decretou a conquista do Caucaia na final da Série B do Campeonato Cearense.