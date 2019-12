Com dois brasileiros, revista France Football monta seleção de futebol da década; confira

A revista France Football divulgou neste domingo (29) sua seleção da década de 2010, escalando os 11 atletas que mais apareceram no Top 10 da Bola de Ouro. Na formação (4-3-3), os brasileiros Marcelo e Neymar são titulares, com o defensor do Real Madrid tendo levado a Champions League em 4 oportunidades e o atacante ex-Barcelona somente uma vez.

A France Football usou como critério de escolha o número de vezes que cada atleta apareceu no Top 10 da Bola de Ouro Foto: Reprodução

Completando a lista estão o ex-goleiro do Real, Iker Casillas, o já aposentado lateral direito do Bayern de Munique, Philipp Lahm, o zagueiro holandês do Liverpool, Virgil van Dijk, atual 2º melhor do mundo e o zagueiro do Real, Sergio Ramos, fecham a defesa.

Do meio para a frente estão os já aposentados Xavi e Iniesta, multicampeões com o Barcelona, ao lado do croata do Real, Luka Modric, que desbancou Messi e Cristiano Ronaldo como melhor do mundo em 2018. O português e o argentino, como esperado, completam o ataque com Neymar, atualmente no PSG.

Real Madrid e Barcelona, da Espanha, são as equipes com mais jogadores na seleção (5 dos merengues e 4 dos culés), destacando a hegemonia que tiveram na década.