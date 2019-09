Com direito a panelada e passeio de buggy, time Verdes Mares faz proposta por Cariús

Edson Cariús é um dos nomes mais disputados no mercado da bola. Negociando a saída do Ferroviário e especulado em clubes da 1ª divisão, o atacante entrou no radar do Verdes Mares EC, equipe da 3ª divisão do Campeonato Cearense. Com menos recursos que os concorrentes, o clube brincou com a possível contratação e ofereceu uma série de regalias inusitadas para fechar com o artilheiro.

Entre as vantagens, Cariús teria direito a comidas típicas como mão de vaca, sarrabulho e panelada no Bar do Zequinha, do Conjunto Ceará. O vínculo também oferece apartamento no Icaraí, queijo do Jaguaribe, passeio de buggy e as tapiocas de Messejana.

No fim da publicação, realizada através das redes sociais, a equipe desejou sorte ao centroavante, que respondeu a oferta. "Traz logo o contrato", escreveu nos comentários.

Com 19 gols na temporada, Cariús desponta como o 3º maior artilheiro do país em 2019. Tendo contrato com o Ferroviário até novembro, o atleta já negocia o futuro e deve anunciar uma decisão nos próximos dias.

Opções no mercado

Cariús não é o primeiro atleta buscado pelo Sistema Verdes Mares EC. A comunicação do clube também anunciou as negociação com o atacante Éverton Cebolinha e o lateral Daniel Alves. Ao jogador do Grêmio, o time ofereceu uma série de benefícios como jangada e fardo de Cajuína São Gerardo em modo vitalício. Já com o capitão da Seleção Brasileira, o time cearense informou que o acerto só não aconteceu devido ao coração do atleta, que é são-paulino.