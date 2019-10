Com desfalques, Ceará embarca para enfrentar o Palmeiras

De olho no confronto contra o Palmeiras, no próximo sábado (2), a delegação do Ceará embarcou, na tarde desta quinta-feira (31), para a capital paulista. O técnico Adilson Batista não poderá contar com Luiz Otávio e João Lucas por problemas musculares. O duelo acontece às 19h, na Arena Palmeiras, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Confira a tabela da Série A atualizada

Além do zagueiro Luiz Otávio, com cansaço muscular, e o lateral-esquerdo João Lucas, com dores no adutor da coxa, Adilson segue sem poder contar com os meias Lima, que se recupera de conjuntivite, e Juninho Quixadá, que trata de um desconforto no autor e está com quadro de crise renal, além do zagueiro Tiago Alves, que está em fase de transição.

Com 33 pontos, o Vovô ocupa a 15ª colocação da tabela e encara o Palmeiras, em segundo com 60, que segue na busca do líder Flamengo, com 67.

Para a vaga de Luiz Otávio, é provável que Eduardo Brock forme dupla ao lado de Valdo, mas também há possibilidade de uma improvisação já que, após a vitória sobre o Fluminense, o técnico Adilson Batista confirmou o zagueiro como lateral-esquerdo para substituir João Lucas, ausente diante do time palmeirense. A expectativa era que o lateral Mateus Farias, jovem da base, fizesse sua estreia no time principal na vaga de João Lucas, mas nenhum atleta da categoria Sub-20 embarcou para São Paulo.

Substituído contra o time carioca por dores estomacais, o meia Thiago Galhardo embarcou com o grupo.

Técnico do Vovô, Adilson Batista foi tietado por um torcedor no saguão do aeroporto que parou o comandante alvinegro para tirar uma foto.

Autor do segundo gol diante do Tricolor das Laranjeiras, Mateus Gonçalves embarcou com um novo corte de cabelo. O atacante marcou dois gols em 7 jogos com a camisa alvinegra.

Ceará e Palmeiras se encaram às 19h, no próximo sábado (2), na Arena Palmeiras, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo a lista de relacionados.

Goleiros: Diogo Silva e Lucas França;

Zagueiros: Eduardo Brock e Valdo;

Laterais: Cristovam e Samuel Xavier;

Volantes: Ricardinho, Auremir, William Oliveira, Fabinho e Pedro Ken

;

Meias: Thiago Galhardo e Felipe Silva

Atacantes: Bergson, Chico, Felippe Cardoso, Mateus Gonçalves, Leandro Carvalho, Wescley e Willian Popp.