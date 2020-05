Com desconto aos torcedores, Fortaleza inicia pré-venda de novo uniforme que será utilizado em 2020

O novo uniforme do Fortaleza já está disponível para pré-venda aos torcedores. O valor da camisa "Tradição 2020", que será o uniforme principal do time nesta temporada, é de R$ 249,90. Todos os torcedores terão descontos até o dia 30 de maio: sócio-torcedor terá direito a 30% de abatimento, enquanto os não-sócios receberão desconto de 10%.

O lançamento oficial do novo uniforme principal do Leão do Pici acontecerá no próximo sábado (30), às 15 horas, em uma live que será realizada no canal do clube, com direito a atrações musicais, convidados ilustres e apresentação da Tradição 2020.

O clube informou que, devido à pandemia e a consequente paralisação da maioria dos segmentos, as entregas ocorrerão em até 60 dias após o retorno das atividades da indústria têxtil em nosso Estado. A compra pode ser efetuada aqui.