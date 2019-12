Com derrota do Cruzeiro, Ceará pode garantir permanência na Série A contra o Corinthians

Com a derrota de 1 a 0 do Cruzeiro para o Vasco, na noite desta segunda-feira (2), em partida que fechou a 36ª rodada da Primeira Divisão, o Ceará já pode carimbar sua permanência na Série A na próxima quarta-feira (4), quando enfrentar o Corinthians, na Arena Castelão, às 19h30, em jogo pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Os ingressos já estão à venda e com valores promocionais a partir de R$ 5 a meia entrada.

Faltando duas rodadas para o fim da disputa da elite do futebol brasileiro, o Alvinegro de Porangabuçu pode garantir sua vaga no Campeonato Brasileiro do próximo ano. Para isso acontecer, o Vovô precisa contar com duas situações:

1 - Vencer o Corinthians e o Cruzeiro não vencer o Grêmio

2 - Empatar com o Corinthians e o Cruzeiro perder para o Grêmio

Na tabela, o Vovô é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º com 38 pontos, enquanto os mineiros, no topo do Z4, estão com 36 em 17º.

Se a equipe comandada por Argel Fucks conseguir o triunfo diante do Timão, o Ceará chegará aos 41 pontos e aumentará a distância para cinco pontos, caso o Cruzeiro perca, ou quatro, se empatar com o Grêmio. Desta forma, mesmo o Vovô perdendo na última rodada e os mineiros vencendo, ainda assim não seria ultrapassado. Isso porquê a Raposa igualaria na pontuação, mas continuaria atrás em número de vitórias.

Os dois voltam a jogar ainda nesta semana. Na quarta (4), o Ceará recebe o Corinthians, às 19h30, na Arena Castelão, enquanto o Cruzeiro encara o Grêmio, às 19h15, na Arena do Grêmio. Ambos os jogos serão válidos pela penúltima e 37ª rodada do Brasileirão.