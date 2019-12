Com compra de direitos econômicos, Ceará acerta permanência de Mateus Gonçalves por mais dois anos

O atacante Mateus Gonçalves permanecerá no Ceará por mais dois anos, e agora com contrato definitivo junto ao clube. O Alvinegro está acertando a compra de 40% dos direitos econômicos do jogador junto ao Zacatepec, do México, em negócio que está em fase final e deverá ser oficializado nos próximos dias.

Em 2019, Mateus Gonçalves chegou ao Vovô por empréstimo junto ao time mexicano.

A vontade de Mateus Gonçalves em permanecer no Alvinegro foi determinante para o desfecho positivo da renovação. Ele tinha propostas do exterior e também de outras equipes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a aquisição de 40% dos direitos econômicos e contrato de dois anos, o Ceará terá ainda uma opção de compra de mais 20% do passe do atacante posteriormente. Por enquanto, o Zapatec segue com os outros 60%.

Nesta temporada, o "Raio" atuou em 24 partidas pelo Vovô, todas na Série A do Campeonato Brasileiro, e marcou quatro gols.