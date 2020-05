Com clássico, Campeonato Ucraniano será retomado neste fim de semana

O Campeonato Ucraniano, que conta com inúmeros jogadores brasileiros, será retomado neste final de semana, de acordo com as medidas graduais de confinamento decretadas pelo governo do país. A Federação de Futebol da Ucrânia (FFU, na sigla em russo) anunciou em um comunicado oficial que os jogos, suspensos desde meados de março devido à pandemia do novo coronavírus, serão retomados neste sábado.

Faltam nove rodadas para o final do campeonato. A federação ucraniana informou que não poderá haver mais de 200 pessoas nos estádios em cada partida, portanto as arquibancadas não terão a presença de torcedores. Estarão presentes apenas participantes das equipes e imprensa.

Além disso, todos os jogadores e árbitros terão que medir a temperatura antes dos jogos. Quem apresentar quadro febril ou temperaturas mais elevadas, será afastado do jogo e já entrará em quarentena. A Ucrânia tem pouco mais de 21 mil casos e 650 mortos pela covid-19.

O Campeonato Ucraniano foi paralisado na 23.ª rodada. O Shakhtar Donetsk lidera com 59 pontos, seguido pelo Zorya (46), Dínamo de Kiev (46), Desna (43) e Oleksandriya (40), completando os cinco primeiros lugares.

Logo na retomada acontecerá o maior clássico do país. Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev se enfrentarão neste domingo. Os outros jogos da rodada são: Kolos Kovalivka x Desna, Oleksandriya x Zorya, Dnipro x Olimpik Donetsk, Karpaty x Mariupol e Vorskla x Lviv.