Com Champions em aberto, Liverpool jogará Mundial em meio a maratona

O Liverpool não conseguiu cumprir a missão de se classificar antecipadamente à próxima fase da Liga dos Campeões e, ao empatar com o Napoli, na quarta (27), vai ter que encarar uma maratona desgastante em dezembro com a vaga na principal competição da temporada em risco.

Em meio a incríveis dez partidas em 30 dias até o final do ano, o time terá um duelo de vida ou morte na Áustria e, claro, a disputa do Mundial de Clubes, no Qatar, torneio que também terá o Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, como participante.

Os dez jogos que o Liverpool ainda tem em 2019 serão por quatro competições diferentes: Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, Copa da Liga e Mundial de Clubes. O mais importante destes, para o clube, é o confronto com o Red Bull Salzburg, fora de casa, em 10 de dezembro. Os comandados de Jürgen Klopp precisam de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final e de uma vitória para ficar em primeiro do grupo sem depender de outro resultado.

Antes dessa partida, a equipe faz mais três jogos pelo Campeonato Inglês, competição na qual está há 30 partidas invicta e ostenta uma vantagem de oito pontos sobre o segundo colocado Leicester. Os desafios serão o Brighton (30/11), o clássico com o Everton (4/12) e o Bournemouth fora de casa (7/12). Depois do jogo decisivo com o Salzburg, mais um jogo pela Premier League: contra o Watford, em 14 de dezembro.

As atenções, então, se voltarão para o Mundial de Clubes e, ao mesmo tempo, para a Copa da Liga. Por um conflito de datas, o Liverpool terá que jogar dois jogos em menos de 24 horas por duas competições e em continentes diferentes. A prioridade, claro, será dada ao torneio da Fifa.

O jeito vai ser dividir o elenco em dois: enquanto o técnico do time sub-23, Neil Critchley, vai comandar um time formado principalmente por jovens da base contra o Aston Villa, em 17 de dezembro, pela Copa da Liga, os principais jogadores e o técnico Jürgen Klopp viajam para o Qatar. A equipe estreará no Mundial em 18 de dezembro, na semifinal, e voltará a campo quatro dias depois, no dia 21, para jogar provavelmente a final –ou, se der zebra, a decisão do terceiro lugar.

E se engana quem pensa que o ano vai acabar imediatamente após o Mundial. Depois de voltar do Qatar, o Liverpool terá ainda mais dois jogos pelo Inglês: em 26 de dezembro, na tradicional rodada do feriado do "Boxing Day", visitará o atual vice-líder Leicester, e no dia 29, receberá o Wolverhampton. A maratona, aliás, só vai terminar em 2020, já que em 2 de janeiro terá jogo contra o Sheffield United.

O calendário congestionado do Liverpool no fim do ano, que já virou rotina para times ingleses nessa época da temporada, vai contrastar com a reta final tranquila do principal concorrente pelo título mundial.

Campeão da Libertadores e com o título do Brasileiro já garantido de forma antecipada, o Flamengo terá mais três jogos no campeonato nacional só para manter o ritmo de jogo do elenco antes de embarcar para o Qatar. A estreia do clube rubro-negro no Mundial é em 17 de dezembro, contra o vencedor do duelo entre o Al-Hilal, da Arábia Saudita, ex-clube do técnico Jorge Jesus, e o Espérance, da Tunísia.