Com cearense Everton na lista, Tite convoca 23 jogadores para Copa América

Nascido em Maracanaú, região Metropolitana de Fortaleza, Everton "Cebolinha" está na lista dos 23 jogadores convocados para a disputa da Copa América que acontece no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho. Técnico da Seleção Brasileira, Tite divulgou a lista na manhã desta sexta-feira (17), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Cria das categorias de base do Fortaleza, o atacante não chegou a jogar pelo time principal já que, em 2013, com apenas 17 anos, deixou a Capital cearense rumo a Porto Alegre/RS, iniciando um novo caminho no Sub-20 do Grêmio.

Everton teve sua primeira chance na equipe de cima do tricolor gaúcho em 2014, quando disputou 14 jogos e marcou dois gols. Mas, somente no ano passado, que o cearense se firmou como titular.

Se destacando por sua velocidade e dribles, Cebolinha, como é carinhosamente apelidado por parecer fisicamente com o personagem das histórias em quadrinho do escritor Maurício de Sousa, marcou 19 gols em 51 jogos.

Com quatro partidas disputadas pela Seleção Brasileira, todas em amistosos, o atacante ainda não balançou as redes nenhuma vez. Esta é a primeira competição oficial pela "Canarinho" que o atleta irá participar.

A competição

No grupo A, o Brasil estreia no dia 14 de junho, no estádio Morumbi, contra a Bolívia, às 21h30. Na segunda rodada, terá a Venezuela como adversária, no dia 18, no estádio Fonte Nova, em Salvador, às 21h30. O Peru será o rival da 3ª e última rodada, às 16h, na Arena Corinthians, no dia 22.

Para as quartas de final, passam os dois melhores de cada grupo, além dos dois terceiros melhores colocados. Além do Catar, que irá sediar a Copa do Mundo de 2022, o Japão também é o convidado para a Copa América no Brasil.

A lista final dos convocados será enviada à Fifa no dia 30 de maio.

Veja abaixo a lista completa dos convocados.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (PSG), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Fagner (Corinthians);

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Éder Militão (Porto) e Miranda (Inter de Milão);

Volantes: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Allan (Napoli) e Fernandinho (Manchester City);

Meias: Lucas Paquetá (Milan) e Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: David Neres (Ajax), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Richarlison (Everton).