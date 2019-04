Com Ceará e Fortaleza juntos pela 1ª vez, Cartola traz curiosidades: Lisca vale mais que Ceni

Uma das várias atrações da presença de Fortaleza e Ceará juntos na Série A do Brasileiro é a inclusão dos clubes no maior fantasy game brasileiro, o Cartola. Acesse o jogo aqui

E a largada do jogo interativo foi dada nesta terça-feira (02) com abertura do mercado e divulgação dos preços de largada dos jogadores e treinadores.

E o Ceará chega forte e com bom valor de mercado. Permanecendo no Campeonato Brasileiro da Série A, o elenco atual possui atletas já conhecidos do grande público e cria expectativas para quem acompanhou a arrancada final da equipe no fim do ano passado.

E o maior responsável dessa arrancada foi o técnico Lisca. Entre os 20 técnicos, o comandante alvinegro ocupa a 10ª posição em preço. Valendo C$ 7, Lisca é o quarto mais caro do elenco, ao lado do zagueiro Luiz Otávio. Thiago Carleto, Samuel Xavier e Leandro Carvalho são os mais caros, com C$ 8 cada. O lateral direito foi um dos destaques no fim de 2018, também com a camisa do Ceará.

O Vovô estreia na competição em casa, contra o CSA-AL, no dia 28 de abril. Com Leandro Carvalho de provável titular no pontapé inicial do certame. Os artilheiros da temporada do alvinegro Ricardo Bueno, com seis gols, e Chico, com cinco, estão valendo $4 e $5 cartoletas, respectivamente.

Fortaleza

Já o Fortaleza volta ao Cartola após 13 anos. O Tricolor do Pici foi o primeiro representante cearense no fantasy. Agora presente na temporada de 2019, além do técnico Rogério Ceni, nomes como Wellington Paulista e Osvaldo já estão na cabeça dos cartoleiros. O treinador custa C$ 6 e vem logo abaixo de Lisca no quadro de preços do técnicos, em 11º.

O atacante Wellington Paulista, custando C$ 8, e o lateral esquerdo Carlinhos, C$7, são os jogadores mais caros do elenco leonino. Júnior Santos, artilheiro da equipe em 2019 com 8 gols, vai custar 7 cartoletas. Sendo a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro da Série A contra a equipe do Palmeiras, atual campeão do certame.