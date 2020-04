Com Ceará e Fortaleza, clubes da Série A recusam rescisão com a Turner

Após a Turner notificar os clubes brasileiros com os quais tem contrato para uma reunião, os times, incluindo Ceará e Fortaleza, responderam o chamado de forma coletiva e recusaram qualquer oferta de rescisão contratual com a empresa. A informação é do UOL Esportes, que revelou ainda uma contranotificação das equipes ao conglomerado de mídia negando qualquer descumprimento de cláusulas contratuais.

Caso a necessidade de rompimento do contrato seja mantida, os times estudam até acionar a Justiça. O imbróglio é motivado por uma advertência da Turner as equipes sob alegação de prejuízo financeiro com a parceria. Além da dupla cearense, Athletico Paranaense, Bahia, Coritiba, Internacional, Palmeiras e Santos estão no contrato. O vínculo gera receita total de R$ 2,3 bilhões.

DISPARIDADE DE CONTRATO

Na última temporada, o montante envolvendo TV aberta e fechada foi de R$ 1,1 bilhão. Destes, 40% são divididos de forma igualitária, sendo 30% pela colocação final e 30% restantes por exibição do jogo. Logo, as posições ao término da 38ª rodada irão repartir R$ 330 milhões. O campeão Flamengo lucrou R$ 33 milhões, enquanto o vice arrecadou R$ 31,35 mi. A premiação diminui 5% por colocação até o 10º, e 8%

Os valores listados são para os times que fecharam contrato total com a Rede Globo, que inclui transmissões na TV aberta e fechada. No caso de Ceará e Fortaleza, no entanto, o vínculo é apenas para a TV Aberta, o que rende R$ 1 mi para cada jogo exibido.

Desta forma, a distribuição de R$ 330 mi cai automaticamente para R$ 180 mi, que é repartido entre os clubes da 1ª até a 16ª colocação. As opções de Vovô e Leão então foi fechar com a Turner, empresa que detém os direitos de transmissão dos canais Esporte Interativo, até 2024.

E a distribuição não é igualitária. O conglomerado internacional deixou o Fortaleza com apenas R$ 9 mi, uma vez que o acordo foi estabelecido quando o time estava na Série C, enquanto o Ceará arrecadou R$ 23 mi.

A diferença reside porque o Alvinegro faz parte de uma nova forma de contrato, ao lado de Athletico/PR, Bahia, Internacional, Palmeiras e Santos. Os respectivos clubes tinham R$ 140 milhões destinados para 2019 e aceitaram repartir 75% do montante de forma igualitária.

A distribuição então ficou definida com: 75% do valor total repartido aos clubes, mais 25% acrescidos no fim da temporada de acordo com o desempenho de audiência. Antes, o acordo previa 50% divididos em cotas igualitárias, 25% seguindo a colocação na tabela e outros 25% para audiência.