Com carreira vitoriosa, Fernando Prass se diz motivado no Ceará: "Um novo desafio"

Um dos goleiros mais vitoriosos do futebol brasileiro, Fernando Prass participou de entrevista coletiva nesta quinta-feira (16), em Porangabuçu, após apresentação do atacante Rafael Sóbis. Com 41 anos, o atleta destacou que tem bom condicionamento físico para ajudar o Vovô na temporada de 2020.

"Sou apaixonado pelo que eu faço. Alguns falam que o trabalho de goleiro é difícil. Adoro fazer o que faço. Tenho saúde, tenho disposição. O jogador, quando chega uma idade, ele tem um período de atuação e não consegue mais. O Ceará, como falei, é um novo desafio. Um mercado em que eu não trabalhei. Por mais que tenha vencido em outros lugares. Quero marcar meu nome aqui também", explicou.

Com oito títulos na carreira, o arqueiro ex-Palmeiras chega para o 1º desafio em solo nordestino. A missão ganha peso diferente com a idade, experiência que Prass deseja usar para ajudar os companheiros do time.

"Eu vivi muitas coisas no futebol e passei por diversas situações que os mais novos vão passar. Se a gente puder ajudar, dar um conselho, vai ser bom", finalizou.

Apresentado com a camisa de número 1, a expectativa é que o goleiro seja o novo titular do clube. Para a posição, Argel Fucks conta ainda com Diogo Silva, Lucas França, Richard, Mathes Cabral e os recém-promovidos das categorias de base André e Carlos.

O primeiro compromisso do elenco com a torcida é nesta sexta-feira (17), durante jogo treino aberto ao público. A atividade ocorre no estádio Presidente Vargas (PV), às 19 horas, diante do Sindicado dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (SAFECE).

Confira outros pontos da entrevista

Pré-temporada

“São seis dias de treino, contando de sábado, óbvio que falta muita coisa. Esse começo é mais difícil, não só pra mim, mas pra todos os jogadores. Tenho uma rotina de “ter vida de atleta” e “férias de atleta”.

Ajuda na gestão

"O futebol hoje é uma situação mais ampla e complexa do que anos atrás. Se o jogador puder ajudar fora de campo, é válido. Mas o foco principal é dentro de campo".